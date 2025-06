Incenci boschivi in Campania stop a fuochi all' aperto e braciate | tutti i divieti

In un'estate segnata da temperature elevate e condizioni di siccità, la Regione Campania ha deciso di mettere in sicurezza i propri boschi con un decreto che vieta i fuochi all'aperto e le braci. Dal 15 giugno, entra in vigore il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi", una misura fondamentale per proteggere il nostro patrimonio naturale e prevenire tragedie ambientali. La prevenzione è tutto: agiamo insieme per salvaguardare la nostra terra.

Entra in vigore il 15 giugno prossimo il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania": lo ha stabilito, con proprio decreto, il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi sul quadro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incenci boschivi in Campania, stop a fuochi all'aperto e braciate: tutti i divieti

