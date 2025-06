Inaugurato il punto vendita Arredo3 cucine di Treviso

Venerdì scorso, il cuore di Treviso si è arricchito di un nuovo spazio dedicato allo stile e alla qualità: l’Arredo3 Store di Villorba ha aperto le sue porte. Un evento che segna un passo importante per il design e l’arredamento locale, con la partecipazione di autorità e appassionati del settore. Questa inaugurazione non è solo un punto vendita, ma l’inizio di un viaggio tra innovazione e bellezza, pronto a rivoluzionare il modo di vivere gli spazi domestici.

E' stato inaugurato venerdì scorso, 6 giugno, il nuovo punto vendita Arredo 3 store Treviso. Il nuovo negozio è sorto in viale della Repubblica a Villorba. Presente al taglio del nastro diversi amministratori pubblici e autorità tra cui il sindaco di Roncade, Marco Donadel, ed il presidente del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Inaugurato il punto vendita Arredo3 cucine di Treviso

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inaugurato il punto vendita Arredo3 cucine di Treviso; Inaugurato il punto vendita JYSK a Ravenna: opportunità di lavoro e offerte speciali per l’inaugurazione; Apre a Ravenna un punto vendita di Jysk, catena di arredamento e articoli per la casa in stile scandinavo.

Sonepar Italia inaugura nuovo punto vendita a Perugia - Inaugurato oggi, alla presenza della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e dei vertici di Sonepar Italia, il nuovo punto vendita impiega in totale 14 professionisti tra banconisti, commerciali ...

Trony inaugura un nuovo punto vendita a Romano di Lombardia (BG) - Milano, 14 giugno 2024 – Trony inaugura oggi un nuovo punto vendita a Romano di Lombardia (BG): nel nuovo negozio lavoreranno 6 addetti alla vendita coordinati dal direttore Thomas Cucchi.

Atelier Alpine A290 Lounge, inaugurato il nuovo punto vendita a Milano - VP Sales Marketing & Customer Experience del brand Alpine Punto di ritrovo a Milano Lo spazio inaugurato a Gae Aulenti anticipa il futuro Atelier Alpine Milano.