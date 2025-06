Inalca Giovanni Sorlini | L’etica d’impresa per una produzione sempre più sostenibile

In un mondo in continua evoluzione, la sostenibilità aziendale è più che una scelta: è una necessità strategica. Il Gruppo Cremonini, leader italiano e europeo nel settore della carne bovina, si distingue per il suo impegno etico e responsabile. Secondo uno studio recente su Logistica Management, l'azienda si impegna a garantire una produzione sempre più sostenibile, dimostrando che etica e profitto possono andare di pari passo. Un esempio che ispira l'intera industria alimentare.

Attraverso la ricerca condotta da Benedetta Carrara e Albachiara Bottelli, dell'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione, viene evidenziato come l'azienda eserciti un attento controllo sull'intero processo produttivo, dall'allevamento del bestiame fino al prodotto finale messo a disposizione dei consumatori.

