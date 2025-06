In Val Bognanco arriva Hike&Bike | sentieri aperti tra natura cultura e gastronomia

In Val Bognanco arriva Hikeampbike, un'esperienza unica tra natura, cultura e gastronomia. Questa manifestazione inedita nella "Valle delle Cento Cascate" invita escursionisti e appassionati di ciclismo a scoprire angoli nascosti della vallata ossolana, accompagnati da percorsi mozzafiato e un pranzo gourmet realizzato con prodotti locali di eccellenza. Un'occasione imperdibile per vivere un weekend all'insegna di avventura e sapori autentici, che lascerà il segno in ogni partecipante.

Una manifestazione inedita, per la "valle delle cento cascate", nata grazie alla Pro Loco Bognanco e con l'obiettivo di far scoprire (anche) angoli poco conosciuti della vallata ossolana, abbinando percorsi a piedi o in bici (da qui il titolo dell'evento) ad un pranzo gourmet realizzato con.

Hike&bikE: MENÙ DI MEZZOGIORNO di sabato 14 giugno a San Lorenzo, durante lo svolgimento dell’evento Hike&bikE ‘Pasta rustia’ con pancetta ossolana, patate e formaggio stagionato dei nostri pastori bognanchesi. Alternativa vegetariana: pasta al pom Partecipa alla discussione

