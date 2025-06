in una settimana 50 permessi di soggiorno

In una settimana, la Questura di Ancona ha rilasciato oltre 50 permessi di soggiorno e formalizzato più di 30 richieste di protezione internazionale, segnando un’attiva attenzione alle esigenze dei migranti. Dal primo gennaio, più di 400 domande sono state raccolte, anche se si registra una diminuzione del 50% rispetto all’anno scorso. Tra i numeri che riflettono i trend migratori, emerge una realtà complessa e in evoluzione, che richiede attenzione e dialogo costruttivo.

Oltre 50 permessi di soggiorno rilasciati la scorsa settimana. Sono i numeri diffusi dalla Questura di Ancona, che fa sapere di avere anche formalizzato, nello stesso periodo, oltre 30 richieste di protezione internazionale. Dal primo gennaio a oggi, la Polizia di Stato ad Ancona ha ricevuto oltre 400 domande di questo tipo. Si tratta, tuttavia, di una diminuzione rispetto all’analogo periodo dell’anno passato: quasi il 50% in meno. Tra i numeri da segnalare per quanto riguarda l’accoglienza anche quello degli sbarchi. Nei primi cinque mesi dell’anno sono oltre 300 i migranti accolti a seguito degli sbarchi che hanno interessato il porto di Ancona come approdo sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it