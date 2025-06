In Ucraina la guerra si è ripresa la scena

In Ucraina, la guerra si riaccende con intensità crescente, tra azioni spettacolari di Kiev e bombardamenti incessanti di Mosca. Nonostante i tentativi diplomatici falliti, il conflitto persiste, alimentando una spirale di violenza e sofferenza che continua a mietere vittime. La situazione rimane complessa e imprevedibile: leggi per capire cosa sta realmente succedendo in questa crisi senza fine.

Dopo il fallimento diplomatico di Trump, Mosca moltiplica i bombardamenti e Kiev le azioni spettacolari. I rapporti di forza non cambiano, ma le vittime continuano a crescere.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Mosca libera detenuto americano. Zelensky: Pronti a uno scambio di territori con la Russia - Trump: rilascio di Fogel sia un inizio con Mosca per la fine della guerra; Le notizie del 28 febbraio sulla guerra Ucraina-Russia; Ucraina, scontro Trump-Zelensky nello Studio Ovale, ecco cosa si sono detti. VIDEO.

Guerra in Ucraina, Kiev diffonde il video completo dell'attacco alla base aerea russa di Belaya - E' stato diffuso da fonti governative ucraine un nuovo filmato che riprende l'attacco con i droni contro la base aera russa nella regione di Irkutsk colpita domenica 1 giugno.

Telefonate tra Papa Leone, Putin e Trump sulla guerra in Ucraina: "No pace immediata" - A sorpresa, riprende il contatto diretto tra il presidente USA Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.