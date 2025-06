In Trentino-Alto Adige aumentano i mutui ma in linea con la media nazionale

In Trentino Alto Adige, i mutui crescono, ma in linea con la media nazionale, riflettendo un mercato dinamico e in espansione. Nel 2024, le famiglie italiane hanno mostrato un interesse crescente per l'acquisto di casa, con un valore totale di mutui che supera i 3 miliardi di euro nel quarto trimestre. Un segnale positivo che testimonia fiducia e opportunità nel settore immobiliare italiano, e che promette sviluppi interessanti anche nei prossimi mesi.

Nel 2024, il mercato dei mutui in Italia ha registrato una significativa crescita, confermando un trend positivo già osservato nei trimestri precedenti. Secondo i dati analizzati da Kìon Partner SpA e pubblicati nel report Banca d’Italia di marzo 2025, le famiglie italiane hanno ottenuto finanziamenti per l’acquisto di abitazioni per un valore complessivo di 3.116,5 milioni di euro nel solo quarto trimestre. Rispetto allo stesso periodo del 2023, la variazione è stata pari a +28,8%. Complessivamente, nell’arco dei dodici mesi, le erogazioni hanno raggiunto quota 44.558,4 milioni di euro, con un incremento dell’8,1% su base annua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - In Trentino-Alto Adige aumentano i mutui ma in linea con la media nazionale

In questa notizia si parla di: Mutui Trentino Alto Adige

In Trentino-Alto Adige aumentano i mutui ma in linea con la media nazionale; Approvata la Riforma Abitare 2025: alloggi garantiti e semplificazioni in Alto Adige; Per comprare casa in Alto Adige mutui a tasso fisso e con un importo medio di 215.817 euro.

Trentino-Alto Adige: Osservatorio prezzi riscaldamento - broker assicurativo regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI in data 13/02/2014 con numero B000480264 • P.

Banca Trentino Alto Adige, all'assemblea oltre 4mila soci: crescono utili e clienti - Il totale dei crediti – con particolare riferimento ai mutui erogati a famiglie e imprese – si conferma ...

Banca per il Trentino-Alto Adige, Bank für Trentino-Südtirol - Il totale dei crediti – con particolare riferimento ai mutui erogati a famiglie e ...