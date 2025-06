In tempo di Giostra torna la settimana della donazione di sangue

In occasione della rinomata Giostra del Saracino, Arezzo si accende di solidarietà con la Settimana della Donazione di Sangue, dal 16 al 21 giugno. Quartieristi e cittadini uniti per una causa importante, passando dal cuore delle tradizioni locali a quello dei bisogni umani. Un gesto semplice ma cruciale per salvare vite: perché, quando si uniscono passione e solidarietà, il vero vincitore è sempre la comunità.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Dal 16 al 21 giugno i quartieristi sensibilizzeranno la cittadinanza recandosi al centro trasfusionale del San Donato per donare sangue Torna la Giostra del Saracino e con essa la solidarietà promossa dai quattro Quartieri aretini. Dal 16 al 21 giugno, infatti, torna la Settimana della donazione di sangue promossa dai quartieristi. Il progetto, promosso da Porta Crucifera che ha poi coinvolto gli altri Quartieri della Giostra del Saracino (Porta Santo Spirito, Porta San Lorentino e Porta Sant'Andrea) in collaborazione con Asl Tse e l'associazione Avis comunale di Arezzo, vede i quartieristi donatori impegnati nel donare sangue presso il Centro trasfusionale del San Donato.

