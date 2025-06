In prefettura la riunione della Cabina di coordinamento

Nella suggestiva cornice della prefettura di Chieti, si è svolta la dodicesima riunione della Cabina di coordinamento, un momento cruciale per monitorare gli sviluppi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Presenti i principali referenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle istituzioni locali, tutti impegnati a garantire il successo dei progetti, promuovendo crescita e innovazione sul territorio. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e resiliente per la nostra regione.

Il 9 giugno, presso la prefettura di Chieti, si è tenuta la dodicesima riunione della Cabina di coordinamento con l'obiettivo di monitorare l'avanzamento dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Erano presenti i referenti della presidenza del Consiglio dei.

Stadio Euganeo, lavori urgenti «o niente agibilità»: l'esito della riunione in Prefettura - Lo stadio Euganeo si trova in una situazione critica: la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha stabilito che devono essere effettuati lavori urgenti entro nove giorni per garantire l'agibilità.

