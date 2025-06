In piazza Gae Aulenti arriva The Perfect Match – Summer Edition | due giorni di giochi e attività dedicate alla scoperta delle nuove Caps

l’estate, la convivialità e le novità. Due giorni di divertimento, giochi e scoperte, pensati per coinvolgere grandi e piccini in un’atmosfera unica nel cuore pulsante di Milano. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della freschezza e del sorriso, perché l’estate si accende davvero in piazza Gae Aulenti con The Perfect Match – Summer Edition!

L’estate si accende nel cuore pulsante di Milano con “The Perfect Match – Summer Edition”, il villaggio di Omino Bianco che porta in città un’esperienza di gioco e freschezza per tutti. Sabato 14 e domenica 15 giugno, Piazza Gae Aulenti ospiterà attività pensate per celebrare il piacere di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - In piazza Gae Aulenti arriva "The Perfect Match – Summer Edition": due giorni di giochi e attività dedicate alla scoperta delle nuove Caps

In questa notizia si parla di: Piazza Aulenti Perfect Match

“Non porto più mio figlio al parco perché ci sono le gang. Ora a Milano evito anche piazza Gae Aulenti”: lo sfogo di Lodovica Comello - Lodovica Comello, arrivata a Milano nel 2009, condivide il suo legame con la città e le trasformazioni vissute nel tempo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Milano arriva' The Perfect Match – Summer Edition': due giorni di giochi, sorprese e freschezza per tutti; Omino Bianco presenta The Perfect Match; OMINO BIANCO: EVENTO IN GAE AULENTI PER IL NUOVO DETERSIVO IDROCAPS™.

In piazza Gae Aulenti arriva "The Perfect Match – Summer Edition": due giorni di giochi e attività dedicate alla scoperta delle nuove Caps - Milano sarà la prima di tre tappe del tour estivo di Omino Bianco, che porterà il villaggio “The Perfect Match – Summer Edition” anche a Rimini (20-

The Perfect Match: Un evento di innovazione e creatività nel cuore di Milano - Si è appena concluso a Milano, in piazza Gae Aulenti, "The Perfect Match", un evento che ha saputo combinare innovazione, creatività e interazione con il pubblico.

Piazza Gae Aulenti a Milano, 9 curiosità che forse non sai - Piazza Gae Aulenti è senz'altro una delle piazze più vive di Milano, un luogo prestigioso e ricco di eventi, dove è possibile incontrare gente di tutti i tipi e da tutti gli angoli del mondo ...