In pensione dopo 33 anni di insegnamento una pergamena per il professor Iacomoni

In un momento di grande emozione e gratitudine, il Professor Iacomoni è stato onorato con una pergamena per i suoi 33 anni di dedizione all'insegnamento. Nel giorno in cui si chiude l'anno scolastico, una delegazione di ex studenti, colleghi e il Preside Tavarnesi hanno deciso di celebrare il suo impegno e passione, simbolo di un servizio prezioso alla comunità. Un riconoscimento che testimonia il valore della sua carriera e il cuore che ha messo nel suo lavoro.

