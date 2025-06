In onda su Radio Onda Verde Politicamente Scorretto con uno speciale sul Vergari Day

Preparati a un’ora di intrattenimento irresistibile: mercoledì 11 giugno, alle 14:30, ritorna “Politicamente Scorretto” con Domenico Nardo, in diretta su Radio Onda Verde. Questa volta, il focus sarà sul Vergari Day, l’evento culturale che celebra le radici e le tradizioni di Mesoraca. Non perdere l’appuntamento: una puntata che promette storie coinvolgenti, musica autentica e tanta energia, perché la cultura non si ferma mai!

Mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 14:30 alle 15:30, torna l'appuntamento con " Politicamente Scorretto ", il programma di e con Domenico Nardo, in diretta su Radio Onda Verde 98 Mhz Vibo Valentia e sulla in radiovisione sulla pagina Facebook dell'emittente e tramite app. La puntata sarà interamente dedicata al Vergari Day, evento culturale in programma a Mesoraca (KR) dal 13 al 15 giugno, che unisce narrazione orale e musica tradizionale. La puntata vedrà ospiti di rilievo: Il Prof. Antonello Lamanna, tra gli ideatori del festival, ricercatore, giornalista e antropologo, collabora con Voxteca e l'Università per Stranieri di Perugia, dove si occupa di editoria e comunicazione scientifica.

