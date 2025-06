In consiglio si parla di lotta all' omofobia e scoppia la bufera il Pd | Oggi creato un solco incolmabile

In consiglio si discuteva della lotta all'omofobia, ma ben presto la seduta si è trasformata in un epicentro di tensioni e polemiche. La mozione del PD ha acceso un dibattito infuocato, scatenando accuse di strumentalizzazione e creando un solco incolmabile tra le parti. La spaccatura emersa lascia pesanti strascichi nella politica locale, evidenziando quanto il tema sia ancora divisivo e complesso da affrontare.

Un dibattito infuocato, accuse di strumentalizzazione e una spaccatura profonda che lascia strascichi pesanti. Si trasforma in una vera e propria bufera politica la seduta del consiglio comunale dove si è discusso della mozione del Partito Democratico per la lotta all'omofobia.

