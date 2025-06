In Consiglio si discute ancora dei mancati sfalci del verde pubblico l' assessore | Risorse adeguate

In Consiglio comunale si torna a discutere delle criticità nella manutenzione del verde pubblico a Forlì, con l'assessore Giuseppe Petetta che taglia corto sulla questione, affermando che le risorse attuali sono "adeguate". Risposte rapide e decise per rassicurare cittadini e consiglieri, ma il dibattito sulla qualità dei servizi ambientali resta acceso. La vera sfida è garantire spazi verdi curati e vivibili per tutti.

Le attuali risorse e le condizioni della manutenzione del verde pubblico a Forlì sono "adeguate". Taglia corto l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta rispondendo questo pomeriggio, martedì, in Consiglio comunale a due question time del Partito democratico sulle "molte lamentele" dei cittadini.

