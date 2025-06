In Città Alta una nuova rete in fibra ottica | Più servizi dallo smart working allo streaming in 4K

Bergamo si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione digitale in Città Alta, con l’arrivo di una nuova rete in fibra ottica che promette servizi all’avanguardia, dallo smart working allo streaming in 4K. La città si trasforma, potenziando con tecnologia di ultima generazione le proprie infrastrutture. Questa svolta digitale aprirà nuove opportunità di crescita e innovazione, portando Bergamo un passo avanti nel futuro digitale.

Bergamo. Svolta digitale in Città Alta. Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica, grazie all'intervento promosso e interamente finanziato da FiberCop – gestore dell'infrastruttura digitale – in sinergia con l'amministrazione comunale. Gli interventi interesseranno i cabinet, gli armadietti stradali che ospitano gli apparati di rete, installazioni nelle vie Borgo Canale, Colleoni e Solata. Per la posa della fibra ottica in Città Alta verranno utilizzate dove possibile le infrastrutture esistenti, inclusa la rete dell'illuminazione pubblica: dove saranno necessari interventi di scavo, saranno adottate tecniche innovative a basso impatto ambientale.

