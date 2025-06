In campo la vera solidarietà La comunità dona due ambulanze a Misericordia e Pubblica Assistenza

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore della comunità: la donazione di due ambulanze, frutto del progetto ’Tuttix2’, testimonia l’impegno concreto nel salvare vite e rafforzare l’assistenza locale. La prima, pensata per le emergenze pediatriche, è un simbolo di cura e attenzione speciale per i più piccoli. Un chiaro esempio di come la generosità possa fare la differenza, rendendo le nostre strade più sicure e solidali.

Grande festa per l’inaugurazione di due ambulanze acquistate dalla Misericordia e dalla Pubblica Assistenza grazie al progetto ’Tuttix2’. Si tratta di due veicoli nuovissimi che vanno a ingrandire il parco macchine di queste due associazioni per le emergenze assistenziali ai cittadini. I due mezzi sono volutamente diversi: quello della Pubblica è specifico per le emergenze pediatriche, e ha un allestimento che mette a proprio agio i bambini, con decorazioni e pupazzi. Il presidente della Misericordia Lisa Mercorella ha ricordato che "trent’anni fa sarebbe stato difficile, se non impossibile, mettere da parte la storica rivalità tra le due associazioni; ma oggi quel sano campanilismo tanto caro a noi toscani è stato accantonato per il raggiungimento di un obiettivo comune, un’assistenza sempre più capillare sul territorio a vantaggio di tutti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In campo la vera solidarietà. La comunità dona due ambulanze a Misericordia e Pubblica Assistenza

