In Brasile già pazzi di Correa il tecnico del Botafogo | Entusiasma qualsiasi allenatore e tifoso

In Brasile, Joaquin Correa sta già facendo innamorare tifosi e allenatori: il suo arrivo al Botafogo ha acceso entusiasmo e aspettative altissime. Il tecnico Renato Paiva non nasconde l'entusiasmo, sottolineando come il Tucu possa fare la differenza nel campionato brasiliano. Dopo aver salutato Milano e l’Inter, Correa si prepara a vivere una nuova avventura, portando il suo talento in un club desideroso di grandi successi lungo il cammino che lo attende.

È un calciatore del Botafogo solo da poche ore, ma in Brasile Joaquin Correa ha già convinto tutti. Le parole del tecnico Renato Paiva. Pochi minuti fa, il Tucu Correa ha salutato i tifosi dell' Inter con un messaggio condiviso sui suoi profili social. Dopo 4 anni, divisi da una stagione in prestito al Marsiglia, l'argentino saluta Milano per accasarsi al Botafogo, club per il quale potrà mettersi in mostra lungo il corso del Mondiale per Club. Se in Italia la cessione dell'ex Lazio ha lasciato sostanzialmente indifferenti, in Brasile gioiscono per il suo arrivo, come testimoniato dallo stesso allenatore del Botafogo Renato Paiva, che ha parlato così del ragazzo ai microfoni di Globo Esporte.

Correa dice addio all’Inter: pronta la nuova avventura in Brasile - Dopo anni di successi e momenti intensi con l’Inter, Correa si prepara a voltare pagina e abbracciare una nuova sfida in Brasile.

#Inter, ufficiale: Joaquin #Correa al #Botafogo. In goal alla prima e all'ultima gara in maglia nerazzurra, El Tucu in Brasile farà coppia con Arthur Cabral (ex Fiorentina) e giocherà il Mondiale per Club negli Stati Uniti contro il PSG https://calciomercato.com/new Partecipa alla discussione

Dopo #Correa, il #Botafogo avrebbe puntato anche #Okafor #Milan #Calciomercato #SerieA #ACMilan Partecipa alla discussione

