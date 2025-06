In bici sotto le stelle conto alla rovescia per l’undicesima edizione della ' Bike Night'

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con l’undicesima edizione della Bike Night a Ferrara! Questa magica notte di cicloturismo riunisce oltre 600 appassionati pronti a pedalare sotto un cielo stellato, attraversando paesaggi emozionanti lungo la ciclovia Destra Po. Sabato 14 giugno, la città si trasforma in un palcoscenico di emozioni e avventure. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza che unisce sport, natura e convivialità.

Ferrara torna protagonista del cicloturismo estivo con l’undicesima edizione della 'Bike Night' Emilia-Romagna, l’evento notturno su due ruote che sabato 14 giugno partirà da piazza Trento e Trieste per accompagnare oltre 600 ciclisti lungo i 100 chilometri della ciclovia Destra Po fino al Lido. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - In bici sotto le stelle, conto alla rovescia per l’undicesima edizione della 'Bike Night'

