In arrivo 2,5 milioni di euro per i danni del maltempo in provincia di Sondrio nel luglio 2023

In un gesto di solidarietà e supporto concreto, il Governo italiano ha destinato ben 25 milioni di euro alla provincia di Sondrio e oltre 51 milioni complessivi per 183 Comuni lombardi colpiti dal violento maltempo di luglio 2023. Un investimento che mira a ricostruire e rafforzare le comunità devastate, dimostrando come l’unione e l’efficienza delle istituzioni possano fare la differenza nei momenti di crisi, continuando a garantire una ripresa solida e duratura.

Oltre 51 milioni di euro per 183 Comuni lombardi colpiti dal maltempo nel luglio del 2023.Il Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Protezione civile, ha pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni che hanno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - In arrivo 2,5 milioni di euro per i danni del maltempo in provincia di Sondrio nel luglio 2023

In questa notizia si parla di: Milioni Euro Maltempo Luglio

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In arrivo 2,5 milioni di euro per i danni del maltempo in provincia di Sondrio nel luglio 2023; Oltre 51 milioni per 183 comuni colpiti dal maltempo a luglio 2023. Per la provincia di Pavia solo 21.740 euro; Provincia di Lecco: oltre 1,8 milioni di euro destinati ai Comuni colpiti dal maltempo di luglio 2023.

Grandine e maltempo del luglio 2023, dalla Regione 289mila euro per risarcire i danni. Tra privati e imprese 490 richieste per 6,5 milioni - Per i cittadini di Vigonza è stato assegnato un contributo da parte della Regione Veneto ...

Oltre 1,8 milioni ai territori lecchesi colpiti dal maltempo nel luglio 2023 - LECCO – Oltre 51 milioni di euro per 183 Comuni lombardi colpiti dal maltempo nel luglio del 2023, per il territorio lecchese sono stati stanziati 1.

Maltempo 2023, 51 milioni di euro da Regione Lombardia: fondi ad Arconate, Bareggio, Buscate, Robecco - Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dell ...