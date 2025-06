In arriva il primo caldo | i consigli della Regione per evitare rischi alla salute

L'arrivo del primo caldo porta con sé il rischio di ondate di calore, in particolare per le persone anziane. La regione Toscana fornisce preziosi consigli per proteggere la salute: dai semplici accorgimenti come rinfrescare gli ambienti nelle prime ore del mattino all’importanza di usare l’aria condizionata con moderazione. Prepararsi al meglio è fondamentale per godere dell’estate senza rischi, mantenendo il benessere di tutti. Con questi suggerimenti, affrontare i mesi più caldi sarà più sicuro e sereno.

FIRENZE – Con le temperature che iniziano ad alzarsi e l’estate alle porte l’assessorato al diritto alla salute della Toscana richiama l’attenzione sui pericoli delle ondate di calore e sugli effetti che potrebbero avere sulla salute delle persone anziane. Si suggerisce di rinfrescare i locali della propria abitazione alle prime ore del mattino e, durante la giornata, di non esagerare con l’aria condizionata in modo da evitare bruschi sbalzi termici e di evitare, naturalmente, di uscire nelle ore di maggiore calura. Si ricorda anche di soggiornare nelle stanze più fresche e ventilate e di evitare di lavarsi con acqua fredda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

