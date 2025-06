Imprenditore vittima di estorsione mafiosa in carcere esponente del clan Brunetto

Un nuovo passo nella lotta contro la criminalità organizzata scuote Giarre, dove un imprenditore vittima di estorsione mafiosa si trova ora dietro le sbarre. Su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, i carabinieri di Taormina hanno arrestato un 47enne ritenuto esponente del clan Brunetto. Questa operazione dimostra come le forze dell’ordine siano in prima linea nel contrastare il potere delle organizzazioni criminali e proteggere la legalità.

Su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Messina, i carabinieri della compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto esponente del "clan Brunetto", attivo tra Giarre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Imprenditore vittima di estorsione mafiosa, in carcere esponente del clan Brunetto

Ne parlano su altre fonti

Imprenditore vittima di estorsione mafiosa, in carcere esponente del clan Brunetto; Estorsione mafiosa a Francavilla, ordinanza in carcere per esponente del clan Brunetto; Impose la permuta della propria auto con un’altra di ben più grosso valore, alla pari: arrestato affiliato del clan Brunetto.

Estorsione mafiosa a Francavilla, ordinanza in carcere per esponente del clan Brunetto - È accusato di aver costretto un imprenditore di Francavilla di Sicilia ad accettare la permuta tra due autovetture, rifiutandosi però di pagare la cospicua differenza di valore tra i mezzi.

Estorsioni, custodia cautelare per un esponente del clan Brunetto - TAORMINA (MESSINA) – Un’ordinanza di custodia cautelare che ipotizza il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso è stata notificata in carcere, dove era già detenuto per altra causa, da carabi ...

Arrestato a Messina esponente clan Brunetto per estorsione mafiosa - Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia ...