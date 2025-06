Imprenditore ucciso a Terni condannato un 48enne

Un drammatico capitolo si chiude a Terni, dove un uomo di 48 anni è stato condannato a oltre tredici anni di carcere e a una misura di sicurezza in una Rems per l’omicidio dell’imprenditore Luca Bruschini. Un caso che scuote la comunità e mette in evidenza le sfide della giustizia nel gestire la pericolosità sociale. La sentenza segna un passo importante nella ricerca di verità e giustizia per questa tragica vicenda.

Terni, 10 giugno 2025 – Tredici anni e otto mesi di reclusione, oltre a quattro anni di misura di sicurezza presso una Rems ("Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria) in ragione della sua pericolosità sociale, è la condanna inflitta dal tribunale di Terni con rito abbreviato a un 48enne di origini cubane accusato dell ' omicidio dell'imprenditore spoletino Luca Bruschini, aggredito con un'arma da taglio, mai ritrovata, la sera del 16 febbraio 2024 a Terni all'esterno della sua ditta e morto all'età di 40 anni il 24 giugno dello stesso anno in seguito alle gravissime lesioni riportate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprenditore ucciso a Terni, condannato un 48enne

In questa notizia si parla di: terni - imprenditore - 48enne - ucciso

Finisce nella “lista nera” delle banche, la battaglia di un imprenditore di Terni per il diritto all’oblio - Raffaele Amici, imprenditore di Terni, lancia un grido di battaglia contro le ingiustizie del sistema bancario.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una condanna per aggressione e omicidio imprenditore a Terni; Ucciso a coltellate: 6 arresti per omicidio, il mandante è un imprenditore; Agguato a Torre del Greco, ucciso un imprenditore.

Imprenditore ucciso a Terni, condannato un 48enne - Per l'omicidio dell'imprenditore spoletino Luca Bruschini, il Tribunale di Terni gli ha inflitto tredici anni e otto mesi di reclusione, oltre a quattro anni di misura di sicurezza in una Rems ...

Imprenditore aggredito a Terni, è grave - Violenta aggressione nella prima serata di venerdì a Terni, ai danni di un imprenditore quarantenne di nazionalità italiana, titolare di una ditta di vernici e attrezzi per carrozzerie ...

Terni. Imprenditore aggredito con una roncola da ex dipendente, è grave - TERNI Violenta aggressione nella prima serata di venerdì a Terni, ai danni di un imprenditore quarantenne di nazionalità italiana L.