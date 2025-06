Impallomeni afferma | Chivu? È un dato di fatto che sia un ripiego

Stefano Impallomeni non ha nascosto il suo scetticismo riguardo alla nomina di Chivu come allenatore dell’Inter, definendola un’ultima spiaggia. Tuttavia, l’ex calciatore riconosce anche alcune qualità positive del nuovo tecnico, come il sorriso contagioso e l’intelligenza. La domanda ora è: riuscirà Chivu a trasformare questa apparente scelta di ripiego in una mossa vincente per i nerazzurri?

Impallomeni, l’ex calciatore ha parlato del nuovo allenatore dell’Inter Chivu: le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dell’arrivo di Chivu sulla panchina dell’ Inter. LE PAROLE DI IMPALLOMENI – « E’ un dato di fatto che sia un ripiego dell’ultima ora. Era la terza scelta, ma mi incuriosisce. Ha sempre il sorriso sulle labbra, è intelligente, conosce diverse lingue, cittadino del mondo. E’ l’occasione per lui e credo possa giocarsela al meglio. Può proseguire il lavoro di Inzaghi. Può essere l’idea più disperata ma anche quella giusta » Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Impallomeni afferma: «Chivu? È un dato di fatto che sia un ripiego»

