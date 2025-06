Imola fuori dalla Formula 1 Ma non basta la rotazione per fermare le storia

Imola, un tempo teatro di emozioni e passione, si vede ora sfuggire la sua storica presenza in Formula 1. La battaglia tra tradizione e globalizzazione, tra petrodollari e nuovi media come Netflix e TikTok, ha segnato il declino di un mito. La perdita di oltre trecento milioni di euro e di un patrimonio sentimentale inestimabile lascia un vuoto difficile da colmare. Ma la sua storia, scolpita nei cuori di appassionati, non si ferma qui...

Anatomia di una caduta: Imola perde la Formula 1 sotto i colpi dei petrodollari e di un circus sempre più globale, non a caso scolpito anche con il linguaggio sincopato di Netflix e TikTok. Vanno in fumo un indotto da oltre trecento milioni di euro, alberghi pieni da Bologna alla Riviera adriatica, la passione di 242mila spettatori (un record per questa ultima edizione) e, soprattutto, il romanticismo di una storia scritta dai pionieri d el mutòr, declinando il religioso attaccamento agli idrocarburi (ora più elettrico) della Romagna e dalla Motor Valley. Ci sono storie che si perdono nella leggenda e questa, se non nella leggenda, ha radici nel mito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola fuori dalla Formula 1. Ma non basta la rotazione per fermare le storia

