Imola, storica protagonista della Formula 1 italiana, esce dal calendario ufficiale del 2026, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati. Il nuovo programma, svelato oggi dai vertici del Circus, conferma Monza come unica tappa tricolore. Dopo anni di emozioni e sfide indimenticabili, il circuito di Imola si accomiata dalla massima competizione automobilistica, segnando una nuova era per il GP italiano. La domanda ora è: quale futuro attende il motorsport nostrano?

Imola (Bologna), 10 giugno 2025 – Ora è ufficiale: Imola è fuori dal Mondiale di Formula 1. Nel calendario 2026 reso noto in mattinata dai vertici del Circus, l’unica tappa italiana è il Gran premio di Monza. Imola -F1 PISTA VENERDI Confermate dunque le indiscrezioni dei giorni scorsi, che vedranno la massima competizione automobilistica partire l’8 marzo dall’Australia e concludersi dopo 24 gare il 6 dicembre ad Abu Dhabi. Nella finestra di fine maggio, che negli ultimi anni era stata riservata a Imola, viene spostato il Gp del Canada, con Monaco che a sua volta slitta a inizio giugno. Come chiaro ormai da qualche giorno, per Imola l’unica speranza di restare nel Circus resta quella di un eventuale forfait di Madrid: la gara, in programma il 13 settembre, nel calendario della F1 2026 viene infatti indicata con un asterisco in quanto il nuovo circuito spagnolo aspetta l’omologazione della Fia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola fuori dalla Formula 1 del 2026: ecco il calendario ufficiale

