Immigrazione clandestina blitz a Napoli Coinvolti tre avvocati | 10mila euro per ogni ingresso in Italia

Un’operazione senza precedenti scuote Napoli: una vasta indagine smaschera un traffico di immigrazione clandestina coinvolgendo tre avvocati e un giro di 10mila euro per ogni ingresso illegale. La Polizia di Stato ha eseguito 45 misure cautelari in diverse zone, portando alla luce un sistema criminale che sfruttava la speranza di molti. Una vicenda che mette in evidenza le ombre dietro il fenomeno migratorio e l’importanza di un controllo rigoroso.

Vasta operazione contro l'immigrazione clandestina a Napoli. Come si legge in una nota della Polizia di Stato, da questa mattina vengono eseguite 45 misure cautelari, in diverse località. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Immigrazione clandestina, blitz a Napoli. Coinvolti tre avvocati: «10mila euro per ogni ingresso in Italia»

Smantellato un gruppo di trafficanti pakistani: favorivano l'immigrazione clandestina - Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato allo smantellamento di un gruppo di trafficanti pakistani coinvolti nel favoreggiare l'immigrazione clandestina sulla rotta balcanica.

