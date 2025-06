Immigrazione clandestina blitz a Napoli Arrestati tre avvocati | 10mila euro per ogni ingresso in Italia

Un'intricata operazione smascherata a Napoli scuote il mondo legale e l'immigrazione clandestina: tre avvocati arrestati e un giro di false pratiche da 10mila euro ciascuna. La conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri rivela dettagli sorprendenti su una vasta rete di frodi, sollevando interrogativi sul sistema di accoglienza e le sue falle. Un episodio che mette in discussione i confini tra legalità e criminalità .

Fino a 10mila euro per ogni pratica di lavoratori immigrati condotti in Italia falsificando i dati. Conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri, spuntano i particolari di una inchiesta della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Immigrazione clandestina, blitz a Napoli. Arrestati tre avvocati: «10mila euro per ogni ingresso in Italia»

