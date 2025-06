Immigrazione clandestina a Napoli la cricca dei finti permessi | tre avvocati in manette

Un’indagine scottante ha scoperto una rete criminale a Napoli, formata da tre avvocati e altri complici, impegnata in truffe per la regolarizzazione degli immigrati. Finti contratti di lavoro e assunzioni “virtuali” venivano orchestrate per ottenere permessi di soggiorno falsi, alimentando un giro illecito che mette a rischio la legalità. La lotta contro questa cricca prosegue, per proteggere i diritti e l’integrità del sistema migratorio.

Finti contratti di lavoro per garantire permessi di soggiorno formalmente ineccepibili. Assunzioni virtuali, costruite a tavolino, per garantire l?ingresso in Italia, destinazione Napoli, o. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Immigrazione clandestina a Napoli, la cricca dei finti permessi: tre avvocati in manette

