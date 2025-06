Immigrazione clandestina 45 misure cautelari nel Napoletano | coinvolti tre avvocati un poliziotto e la camorra

Un’operazione di vasta portata smaschera un inquietante intreccio tra camorra, corruzione e immigrazione clandestina nel cuore della provincia napoletana. Con 45 misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato su mandato della DDA, sono stati smantellati traffici illeciti coinvolgendo avvocati, un poliziotto e ambienti criminali. Un colpo duro alla criminalità organizzata, che evidenzia ancora una volta la complessità del fenomeno e la determinazione delle forze dell’ordine a combatterlo.

NAPOLI, 10 GIUGNO 2025 – La Polizia di Stato, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di NAPOLI, ha eseguito questa mattina 45 misure cautelari in diverse località della provincia e in altre aree d’Italia. L’operazione ha smantellato un’organizzazione criminale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, capeggiata da tre avvocati del Nolano. Undici persone sono state arrestate e condotte in carcere, 23 sono finite ai domiciliari e altre undici sono sottoposte a misure meno afflittive. Tra gli arrestati anche un poliziotto, ritenuto responsabile di aver fornito supporto informatico al gruppo. 🔗 Leggi su Primacampania.it