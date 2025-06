Immigrazione clandestina 45 indagati per associazione a delinquere

Un’operazione investigativa di grande impatto smaschera un network criminale legato all’immigrazione clandestina, coinvolgendo 45 indagati tra cui avvocati, mediatori stranieri e figure di spicco della criminalità locale. Questa vasta indagine apre uno squarcio su una rete complessa e pericolosa, evidenziando come il fenomeno richieda interventi decisi e coordinati da parte delle autorità. La lotta contro queste attività illecite è più che mai urgente e fondamentale per la sicurezza e il rispetto delle leggi.

Tragli indagati, anche alcuni avvocati, titolari di C.A.F., mediatori stranieri oltre ad esponenti della locale criminalità organizzata locale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Immigrazione clandestina, 45 indagati per associazione a delinquere

In questa notizia si parla di: Indagati Immigrazione Clandestina Associazione

Immigrazione clandestina, operazione italo-francese con 18 indagati - La Polizia di Stato di Ventimiglia, in collaborazione con le autorità di Nizza, ha smantellato una rete organizzata di favoreggiatori dell'immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese, portando all'iscrizione di 18 persone nel registro degli indagati.

