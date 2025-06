Immigrazione clandestina 45 arresti a Napoli Gratteri | Organizzazione capeggiata da tre avvocati

Una vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di 45 persone a Napoli, sgominando una cricca criminale alleata con tre avvocati che gestivano un sistema di immigrazione clandestina e irregolare. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura, ha fatto luce su uno sfruttamento sistematico durante i click day. È un duro colpo alla criminalità organizzata, ma la battaglia contro l’illegalità continua senza sosta.

Era capeggiata da tre avvocati la filiera criminale dell’immigrazione clandestina e irregolare a Napoli, sgominata stamane coi 45 arresti eseguiti dalla Squadra Mobile di Napoli. Lo ha rivelato il procuratore Nicola Gratteri in conferenza stampa. L’indagine coordinata dalla Procura partenopea ha riguardato ipotesi di sfruttamento di immigrati durante i click day. “A capo dell’organizzazione c’erano tre avvocati di tre Caf – ha spiegato Gratteri – che chiedevano fino a 10mila euro per ogni immigrato, proveniente soprattutto dal Bangladesh. C’era un meccanismo di assunzioni fittizie, anche attraverso imprenditori ignari, con il furto dei dati dello spid durante il click day. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Immigrazione clandestina, 45 arresti a Napoli. Gratteri: “Organizzazione capeggiata da tre avvocati”

