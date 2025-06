Immigrazione clandestina 3 avvocati a capo dell’organizzazione

Un’operazione senza precedenti nel cuore del Nolano ha smantellato un'organizzazione di immigrazione clandestina guidata da tre avvocati, uno dei quali si è persino comprato una Ferrari grazie ai profitti illeciti. La Polizia di Stato ha eseguito 45 misure cautelari, portando alla luce un fitto giro di illegalità. Il procuratore Gratteri ha sottolineato come questa vicenda evidenzi la complessità del fenomeno e l’impegno delle forze dell’ordine per tutelare legalità e sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Era guidata da tre avvocati del Nolano, uno dei quali, grazie all'imponente volume di affari si è comprato anche una Ferrari, l'organizzazione finalizzato a favorire l'immigrazione clandestina sgominata dalla Polizia di stato che ha eseguito 45 misure cautelari. Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di una conferenza stampa indetta per illustrare i dettagli di un'operazione della Polizia di Stato contro l'immigrazione clandestina, coordinata dalla Dda (procuratore Gratteri e procuratore aggiunto Del Prete). Tra gli arrestati anche un poliziotto, insospettabile, che aiutava, grazie alle competenze informatiche, l'organizzazione sgominata dalla Polizia di Stato.

