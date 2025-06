Immigrazione clandestina 3 avvocati a capo dell’organizzazione | business da milioni di euro

Un vasto e inquietante traffico di immigrazione clandestina smantellato dalla Polizia di Stato nel Vesuviano. Tre avvocati di successo stavano orchestrando un ingegnoso sistema criminale da milioni di euro, promettendo false opportunità di ingresso in Italia a costi esorbitanti. Questa operazione ha portato all’arresto di 11 persone e alla scoperta di un business illecito che sfruttava la disperazione di molte persone. La lotta contro queste reti criminali è più attuale che mai.

Diecimila euro per entrare in Italia e poter lavorare, ma era tutta una truffa. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato che, questa mattina, ha eseguito 45 misure cautelari nella zona del vesuviano. In carcere sono finite 11 persone, tra cui 3 avvocati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Immigrazione clandestina, 3 avvocati a capo dell’organizzazione: business da milioni di euro

