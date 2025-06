immerso nella campagna trapanese un rifugio siciliano unisce panorami eccezionali yoga benessere e sapori locali tra giardini profumati e una piscina salina rigenerante celebrando la bellezza del territorio con stanze di lusso rurale tra yoga vini e cibi eccellenti

Immerso nella splendida campagna trapanese, il Rakalia Pure Living Sicilian Retreat offre un rifugio di autentico benessere tra panorami mozzafiato e sapori locali. Un’oasi di relax dove il lusso rurale si fonde con yoga, vini pregiati e cucina eccellente. Esplorando questo angolo di Sicilia, si celebra la bellezza del territorio e la sua storia millenaria. Un luogo di soggiorno che invita a fermarsi e riscoprire la magia dell’isola.

Nel suo etimo arabo, indica il fascino del "luogo di soggiorno", un sito in cui fare tappa e sostare: un termine che risale al tempo del primo insediamento arabo della Sicilia occidentale. Nella trapanese campagna di Marsala, esteso su oltre 10mila metri quadrati di macchia mediterranea, il Rakalia Pure Living Sicilian Retreat accoglie in 10 stanze (tante con terrazzo e giardino privato) che interpretano la natura abitativa rurale. La splendida piscina di Rakalia Pure Living Siclian Retreat.