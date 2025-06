Ilenia Pastorelli giurata a Taormina | Donne insieme siamo più forti

Ilenia Pastorelli, giurata al 71° Taormina Film Festival, sottolinea l’importanza di una giuria femminile per trasmettere un messaggio forte: "Insieme siamo più forti". La sua presenza sul red carpet evidenzia il potere della solidarietà tra donne nel mondo del cinema. Tra film internazionali e riflessioni, l’attrice si impegna a valorizzare voci femminili e a promuovere un messaggio di unità e forza condivisa.

Taormina (Me), 10 giu. (askanews) - "É importante una giuria femminile, per un festival dedicato alle donne. È un bel messaggio perché noi donne dobbiamo imparare a fare gruppo, perché insieme siamo più forti": lo ha dichiarato l'attrice Ilenia Pastorelli arrivando sul red carpet del 71esimo Taormina film festival, per il quale siede in giuria. "Ho tantissimi film da vedere, 25 o 26, dall'America, internazionali, di tutti i tipi. Sono appena arrivata e dobbiamo ancora iniziare. Sarà una terapia, perché resterò chiusa a guardare questi film, ma è la mia passione, quindi non mi peserà per nulla", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ilenia Pastorelli giurata a Taormina: "Donne insieme siamo più forti"

Tiziana Rocca: questo Taormina Film Festival è dedicato alle donne - Nel cuore di Taormina, il festival dedicato alle donne si distingue per il suo spirito autentico e la volontà di valorizzare il talento femminile.

