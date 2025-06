Il voto qui è un valore Ma Paese e istituzioni restano troppo lontani

Il voto del 53,02% a Sesto Fiorentino dimostra che quando il coinvolgimento cresce, anche le istituzioni si avvicinano di più ai cittadini. È un esempio illuminante che ci invita a riflettere su come la partecipazione possa cambiare il volto della democrazia italiana, troppo spesso distante e appannata. Se riuscissimo a trasportare questo entusiasmo su scala nazionale, potremmo davvero riscrivere il futuro del nostro paese.

Se la partecipazione del corpo elettorale in Italia fosse stata come quella a Sesto Fiorentino, staremmo parlando di un altro film. Per il sindaco Lorenzo Falchi, il superamento del quorum nel suo Municipio è solo una "magra consolazione" rispetto al dato nazionale sull’affluenza alle urne degli italiani al referendum sul lavoro e cittadinanza. In questa stagione di perenne disaffezione dei cittadini alla politica, però, mica male quel 53,02%. "Un dato significativo, non c’è dubbio. Ma avrei preferito dei dati più omogenei in tutta Italia. Nella nostra comunità, però, l’esito referendario dimostra quanto il voto sia considerato un valore e il diritto e l’onere di esprimersi un esercizio di democrazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it