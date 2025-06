Il voto popolare? Serve un uso più responsabile

Il voto popolare rappresenta un potente strumento di partecipazione democratica, ma richiede un uso responsabile e consapevole. Gli insuccessi delle iniziative referendarie ci insegnano che affinché siano efficaci, bisogna rendere più rigorosi i requisiti di firma e semplificare la comprensione dei quesiti. Solo così potremo garantire una vera espressione popolare, mantenendo il quorum come garanzia di legittimità e rispetto verso il Parlamento.

Ulteriore fallimento di una iniziativa referendaria ci insegna innanzitutto che il ricorso (costoso) al voto popolare dovrebbe essere più responsabile attraverso l'obbligo di un numero ben maggiore di firme a sostegno. Nondimeno, i quesiti proprio perché abrogativi dovrebbero essere più comprensibili nelle eventuali conseguenze. Il quorum dei partecipanti merita invece di essere conservato affinché la sconfessione del Parlamento sia giustificata da un adeguato consenso. Nel merito, la bocciatura dei quesiti sul lavoro, in coincidenza emblematica con l'entrata in vigore (oggi) della legge sulla partecipazione, dovrebbe segnare la fine di una lunga fase, quella delle rigide tutele difensive che scoraggiano le assunzioni.

