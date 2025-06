Il Vespucci a Genova l' arrivo a Ponte Parodi in timelapse | Video

Lo spettacolo delle maestose navi che avvolgono il porto di Genova è un vero incanto. Questa mattina, l’Amerigo Vespucci ha fatto il suo arrivo a Ponte Parodi, catturato in un suggestivo video in timelapse. Seguito dalla nave scuola dell’Oman e scortato dagli ormeggiatori locali, il loro passaggio ha regalato un momento di grande emozione e orgoglio per la città. Un evento che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati di mare e storia navale.

L’Amerigo Vespucci ha fatto il suo ingresso ufficiale a Ponte Parodi intorno alle 8.40 seguita dalla nave scuola dell’Oman, scortata dagli ormeggiatori del porto di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il Vespucci a Genova, l'arrivo a Ponte Parodi in timelapse | Video

In questa notizia si parla di: Vespucci Genova Ponte Parodi

Torna a Genova l'Amerigo Vespucci: come visitarla, previsto anche un ospite speciale - Torna a Genova l'iconica Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, che concluderà il suo tour mediterraneo proprio nella nostra città dopo un emozionante viaggio tra 14 città italiane.

Ne parlano su altre fonti

Il Vespucci a Genova, l'arrivo a Ponte Parodi in timelapse; Amerigo Vespucci, Mattarella a Genova per la tappa finale del tour mondiale; Giornata della Marina e Amerigo Vespucci a Genova, dove seguire l'evento in tv.

Amerigo Vespucci, Mattarella a Genova per la tappa finale del tour mondiale - La nave scuola della Marina Marina ha ormeggiato al ponte Parodi per la tappa finale del suo tour mondiale.

Vespucci arrivata a Genova per ultima tappa tour mondiale - La nave scuola della Marina Militare ha ormeggiato al ponte Parodi, nel cuore della città, dove è stato allestito il ...

È il giorno dell’Amerigo Vespucci a Genova, attesa per l’arrivo di Mattarella - A Ponte Parodi la giornata della Marina Militare.