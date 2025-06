Il Vespa Club Cesena celebra il 75esimo anniversario della fondazione

Il Vespa Club Cesena si prepara a festeggiare un traguardo storico: il 75° anniversario della sua fondazione, un'occasione speciale per riunire appassionati da tutta Italia. Il raduno vespistico nazionale, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 14, promette momenti di convivialità e passione per tutti gli amanti delle due ruote. Non mancate all’appuntamento: sarà un'esperienza indimenticabile per celebrare insieme questa lunga tradizione.

Il vespa club Cesena celebra il 75° dalla sua fondazione con un raduno vespistico nazionale. La manifestazione inizierà nel pomeriggio di sabato 14 nella sede di Via Gramsci 293, alle ore 16 inizieranno le iscrizioni, alle 18 è in programma un aperitivo prezzo Azienda Agricola Biologica Galassi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il Vespa Club Cesena celebra il 75esimo anniversario della fondazione

In questa notizia si parla di: Vespa Club Cesena Celebra

Arriva il Raduno Nazionale a partecipazione estera Vespa Club Deliceto Monti Dauni - Il secondo Raduno Nazionale a partecipazione estera del Vespa Club Deliceto Monti Dauni sta per arrivare, portando con sé la passione per la Vespa e l’amore per il nostro territorio.

Ne parlano su altre fonti

Il Vespa Club Cesena celebra il 75esimo anniversario della fondazione; Cesena, il Vespa club festeggia i 75 anni con un raduno nazionale; Un grande raduno, fra città, collina e mare per i 75 anni del Vespa club Cesena.

Cesena, il Vespa club festeggia i 75 anni con un raduno nazionale - Il Vespa club Cesena celebra il 75° dalla sua fondazione con un raduno vespistico nazionale.

Un grande raduno, fra città, collina e mare per i 75 anni del “Vespa club Cesena” - Il Vespa club Cesena celebra il 75esimo dalla sua fondazione con un raduno vespistico nazionale.

Sabato il Vespa day in città - Oltre cento Vespe d’epoca sfileranno al ‘4° Rally Terre di Romagna’ organizzato dall’associazione Vespa Club Cesena.