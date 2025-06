Il valore dell’agricoltura La Toscana in mostra tra sapere antico e futuro

La campagna toscana è stata costruita come un’opera d’arte – un perfetto connubio tra sapere antico e innovazione futura. In questa regione, l’agricoltura non è solo economia, ma anche cultura, turismo e sostenibilità, incarnando un patrimonio che si rinnova senza perdere le sue radici. Esploriamo insieme il valore autentico di questa terra straordinaria, dove passato e presente si incontrano per creare un futuro sempre più brillante.

L'agricoltura è economia, turismo, ambiente. È tradizione e innovazione. Ma in Toscana, se possibile, è addirittura qualcosa di più. È un tratto distintivo della storia e del presente di un'intera regione. Qui l'agricoltura ha plasmato i paesaggi, ha creato scorci unici, si è riflessa in opere celebri che raccontano la nostra storia e il nostro stile di vita in ogni angolo del mondo. "La campagna toscana è stata costruita come un'opera d'arte – scriveva il noto geografo francese Henri Desplanques –. È incredibile come questa gente si sia costruita i suoi paesaggi rurali come se non avesse altra preoccupazione che la bellezza".

