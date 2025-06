Il valore del 5x1000 cos' è e come devolverlo Un gesto che non costa nulla ma vale tanto

destinare a enti no profit, associazioni e comunità che si impegnano a migliorare la vita di tanti. Un gesto semplice, che non costa nulla, ma vale tanto per chi riceve il vostro supporto. Con il 5x1000 potete fare la differenza: basta una firma per cambiare il futuro di chi ha bisogno. Perché donare il 5x1000 significa investire in speranza e solidarietà.

Il 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione dei cittadini per sostenere, senza alcun costo aggiuntivo, il mondo del non profit in Italia. Eppure, nonostante la sua importanza, sono ancora in molti a non sapere esattamente di cosa si tratti o come venga utilizzato. In termini semplici, il 5x1000 è una quota pari allo 0,5% dell’IRPEF – l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – che ogni contribuente può scegliere di destinare a organizzazioni che operano nel campo del sociale, dell’ambiente, della ricerca scientifica, della salute o della cultura, anziché lasciarla allo Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il valore del 5x1000, cos'è e come devolverlo Un gesto che non costa nulla ma vale tanto

In questa notizia si parla di: 5x1000 - valore - devolverlo - gesto

Il valore del 5x1000, cos'è e come devolverlo . Un gesto che non costa nulla ma vale tanto - destinare a enti e associazioni di volontariato, ricerca, cultura e solidarietà. È un gesto semplice ma potente, che permette a ciascuno di noi di fare la differenza senza spendere nulla in più.

Se ne parla anche su altri siti

Il valore del 5x1000, cos'è e come devolverlo . Un gesto che non costa nulla ma vale tanto; È il momento della dichiarazione dei redditi Come e quando destinare il proprio 5x1000.

Il valore del 5x1000, cos'è e come devolverlo . Un gesto che non costa nulla ma vale tanto - Valori / Un’opportunità di altruismo per cittadini e organizzazioni, tra trasparenza, impatto sociale e impegno civile in grado di cambiare le cose ...

Che cos' è l'8 per mille: a chi va, a quanto ammonta e differenze con il 5x1000 - 5x1000, 8x1000 ma anche 2x1000, grazie ad una semplice firma sulla dichiarazione dei redditi si può destinare una piccola parte ad associazioni benefiche, confessioni religiose o anche a partiti polit ...

Un gesto semplice, un aiuto concreto - Il 5x1000 significa contribuire a un progetto concreto di solidarietà, trasformando una firma in un gesto di cura verso ...