Il turismo sulla strada del vino Al via ’Benvenuto Vermentino’ | Così promuoviamo il territorio

Il turismo sulla Strada del Vino si infiamma con l’attesissima rassegna ’Benvenuto Vermentino’, un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino e dell’autentico territorio ligure. Dal 20 al 22 giugno, Castelnuovo Magra si trasforma in un palcoscenico di eccellenze enogastronomiche, novità e tradizioni. Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti della nostra regione e vivere esperienze indimenticabili tra vigne, sapori e cultura—non mancate!

Castelnuovo Magra (La Spezia), 9 giugno 2025 – Conto alla rovescia per l’inizio di ’Benvenuto Vermentino’, la rassegna dedicata al vino, al territorio e alle eccellenze della Liguria in programma dal 20 al 22 giugno con la sua quattordicesima edizione. Tante le novità che vanno ad aggiungersi alla due giorni fissata per le giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno (che anche quest’anno vedrà la partecipazione di decine di cantine soprattutto locali, ma anche quella di prodotti sardi e uno stand dalla Corsica) dedicata alle degustazioni di vino e prodotti tipici, capace di attrarre migliaia di visitatori nel borgo di Castelnuovo Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il turismo sulla strada del vino. Al via ’Benvenuto Vermentino’: “Così promuoviamo il territorio”

