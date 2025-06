Il turismo ‘esperenziale’? Stiamo facendo tutti le stesse cose trasformando le destinazioni in prodotti fotocopia E sull’overturism va cambiato punto di vista

Il turismo “esperienziale” si sta perdendo in un mare di imitazioni, trasformando le destinazioni in prodotti standardizzati. L’over turismo ci invita a cambiare prospettiva: ricordo ancora quando distinguavamo tra ‘turista’ e ‘viaggiatore’. Mentre il primo si accontentava di resort uniformi, il secondo cercava l’anima autentica di un luogo. Oggi, con i social, questa ricerca rischia di sfumare tra le immagini condivise e le mete di massa. È ora di riscoprire il vero spirito del viaggio.

