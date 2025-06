Il Tulipano alla conferenza ONU | inclusione e autonomia raccontate da Pompei a New York

Dalla suggestiva cornice di Pompei, il progetto Il Tulipano si distingue come esempio di innovazione sociale e inclusione. Invitata alla conferenza ONU di New York dal Ministero per le Disabilità , la cooperativa condivide le sue best practice sull'inserimento lavorativo e l'autonomia delle persone nello spettro autistico. Un modello che nasce dalla passione e dall'impegno, pronto a ispirare un cambiamento globale verso una società più inclusiva e attenta alle differenze.

Tempo di lettura: 2 minuti La Cooperativa Sociale Il Tulipano partecipa alla conferenza ONU di New York, su invito del Ministero per le Disabilità , per presentare le proprie best practice in tema di inserimento lavorativo, percorsi di autonomia e vita indipendente per persone nello spettro autistico. Un modello di inclusione nato nel cuore di Pompei. Il progetto nasce nel contesto del Parco Archeologico di Pompei, dove Il Tulipano opera attraverso Parvula Domus, una fattoria sociale e culturale situata nell'anello extra moenia del sito. In questo spazio, giovani e adulti con autismo si occupano della cura degli orti sociali, coltivando frutta e verdura poi trasformate in confetture e marmellate.

