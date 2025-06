Il trend make up dell’estate grida cloud lips Ecco come realizzarle

un tocco di creatività e maestria. Scopriamo insieme come realizzare questo look fresco e irresistibile, perfetto per risplendere sotto il sole estivo e conquistare tutti con un sorriso da sogno.

C'è una nuova tendenza trucco pronta a fare breccia nel vostro cuore. Un trend facile da seguire e dall'effetto wow immediato: sono le cloud lips, le labbra effetto nuvola più cool dell'estate. Ma cose significa avere delle labbra come le nuvole? Beh, non dovete pensare di doverle colorare di bianco o grigio ovviamente, ma si tratta di una tecnica make-up che dona volume alla parte, facendola sembrare immediatamente più carnosa con il solo utilizzo del trucco. Cosa sono le cloud lips. Si tratta, quindi, di una tecnica make-up che ha lo scopo di donare maggior volume alle labbra facile da realizzare e con un effetto immediato.

Romantiche e seducenti, sfumate eppure intense. Ma anche facili da realizzare e capaci di regalare volume: le cloud lips riconquistano il loro posto tra i trend make up Partecipa alla discussione

