Il trailer di the institute svelato | un horror di stephen king con adolescenti e poteri sovrannaturali

Il trailer di The Institute, il nuovo horror ispirato a Stephen King, cattura l’immaginazione con un mix di mistero, poteri sovrannaturali e ambientazioni inquietanti. Prodotta da MGM+, la serie ci trasporta in un laboratorio segreto simile a Stranger Things, dove adolescenti dotati di abilità straordinarie cercano di scoprire la verità dietro le loro condizioni. La narrazione si sviluppa attraverso rivelazioni sorprendenti e suspense crescente, tenendo gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultima scena.

Un nuovo trailer della serie horror prodotta da MGM+ e ispirata all'opera di Stephen King, The Institute, svela dettagli su un laboratorio simile a Stranger Things, dove sono rinchiusi adolescenti dotati di poteri sovrannaturali. Basata sul romanzo omonimo pubblicato nel 2019, la serie approfondisce le vicende di giovani con abilità straordinarie che cercano di scoprire il vero scopo delle loro condizioni. La narrazione si sviluppa attraverso due filoni principali: l'indagine di un ufficiale di polizia e la lotta dei ragazzi per la fuga.

