Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro

Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette rappresentano un momento cruciale di riflessione per gli italiani. La sfiducia nel passato, segnato da un governo che ha distrutto il lavoro, ha portato a un esito drammatico, ampiamente prevedibile. Alla vittoria della destra neoliberale si affianca quella, meno evidente, della sinistra che, pur condividendo alcune logiche, si distingue per le proprie parole non espresse. È il momento di interrogarsi profondamente sulle vere motivazioni alla base di questa disfatta.

Un esito drammatico, che deve essere commentato criticamente Alla fine, come ampiamente prevedibile, il referendum è naufragato miseramente. Vince indubbiamente la destra neoliberale, che da subito aveva "tifato" per l'astensione. Ma vince egualmente anche la sinistra neoliberale, la quale no.

Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette. Gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro.

