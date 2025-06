Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro

Il fallimento del referendum rappresenta un drammatico epilogo di una crisi di fiducia tra gli italiani e i loro leader, segnato da ragioni spesso ignorate o non dette. Un voto che riflette un profondo senso di sfiducia verso chi, in passato, ha compromesso il lavoro e le prospettive di crescita. Alla fine, come prevedibile, abbiamo assistito a una vittoria schiacciante dell'astensione, simbolo di un disagio diffuso e di un bisogno di riforme autentiche e condivise.

Un esito drammatico, che deve essere commentato criticamente Alla fine, come ampiamente prevedibile, il referendum √® naufragato miseramente. Vince indubbiamente la destra neoliberale, che da subito aveva "tifato" per l'astensione. Ma vince egualmente anche la sinistra neoliberale, la quale no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette, gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro

In questa notizia si parla di: referendum - tragico - naufragio - ragioni

Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette, gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro - Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette rappresentano un momento cruciale di riflessione per gli italiani.

Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette, gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salvini ha ragione: nel 2022 ci sono stati ¬ę1.200 morti e dispersi¬Ľ nel Mediterraneo; Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette, gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro; Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro.

Il tragico naufragio del referendum e le sue ragioni non dette, gli italiani non si sono fidati di chi quando governava ha distrutto il lavoro - Vince indubbiamente la destra neoliberale, che da subito aveva 'tifato' per l'astensione.

Tv: ragioni naufragio Costa Concordia - Costa Concordia' indaga con approccio tecnico e scientifico su cosa è davvero successo quella ...