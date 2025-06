Il torneo di calcio dedicato a Maati | Vogliamo tenere viva la memoria

Il torneo di calcio dedicato a Maati è un gesto di speranza e memoria, un modo per mantenere vivo il suo ricordo tra amici e comunità. Ogni partita rappresenta un’occasione per riflettere sulla sua vita e sul valore della solidarietà, mentre cerchiamo di rendere giustizia a un ragazzo che ha lasciato un vuoto incolmabile. Dopo sei mesi, la voglia di onorarlo resta forte: perché il suo sorriso non si spegnerà mai.

"Ogni giorno che passa, Maati manca sempre più. Penso a lui ogni giorno. Cosa resta dopo sei mesi? La voglia di rendere giustizia a un ragazzo che aveva tanti amici, e che è stato assassinato dopo essersi trovato da solo con cinque o sei persone che lo inseguivano". A quasi un semestre dall’ omicidio di Maati Moubakir, la madre Silvia Baragatti continua a tenere vivo il ricordo del giovane di Certaldo ucciso a Campi Bisenzio lo scorso 29 dicembre organizzando tramite il “comitato A-Maati“ molteplici iniziative. L’ultima, in ordine cronologico, inizierà il prossimo 23 giugno: alle 20:30, presso il campino della Mensa, partirà ufficialmente la prima edizione del " Memorial Muba ", un torneo di calcio dedicato al diciassettenne di Certaldo che amava il pallone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il torneo di calcio dedicato a Maati: "Vogliamo tenere viva la memoria"

Maati Moubakir, chi è il 17enne ucciso a coltellate: i genitori divorziati, il calcio e gli studi lasciati per il lavoro. La rissa tra bande e le urla: «Ti ammazzo» - Maati per anni ha giocato nella squadra di Gambassi Terme, che lo ha voluto ricordare in un post su Facebook ...

Maati Moubakir, chi è il 17enne ucciso a coltellate: i genitori divorziati, il calcio e gli studi lasciati per il lavoro. La rissa tra bande e le urla: «Ti ammazzo» - La comunità è in lutto da quando ha appreso la notizia della tragica scomparsa di Maati Moubakir.

