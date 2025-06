Il torinese Flavio Montrucchio è la novità di Linea Verde Estate | racconta la bellezza dei luoghi più nascosti d' Italia

Il torinese Flavio Montrucchio, con il suo sorriso coinvolgente e la passione per i tesori nascosti d’Italia, è la vera novità di Linea Verde Estate. In questa stagione, ci guiderà alla scoperta di angoli sconosciuti e meraviglie sconosciute del nostro Paese, rivelando la bellezza che si cela dietro ogni curva. Preparatevi a un viaggio tra natura, tradizioni e emozioni autentiche, perché con Montrucchio ogni domenica diventa un’emozione da vivere fino in fondo.

È il torinese Flavio Montrucchio la vera novità di Linea Verde Estate, lo storico programma che da 44 anni accompagna le domeniche mattina degli italiani. Il fresco 50enne, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, poi divenuto attore e conduttore di successo con "Primo appuntamento".

Il torinese Flavio Montruccio compie 50 anni, la moglie Alessia Mancini: "Sei il viaggio più bello che potessi desiderare" - Flavio Montrucchio, noto volto televisivo torinese, ha festeggiato con gioia il suo 50° compleanno il 15 maggio.

